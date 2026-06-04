Castellón recupera la línea circular de autobús de la Marjaleria para reforzar la movilidad en verano

El Ayuntamiento de Castellón pondrá en marcha a partir del 15 de junio y hasta el 13 de septiembre la línea de autobús circular de la Marjaleria, un servicio especial de verano destinado a mejorar la movilidad en esta zona del término municipal.

La línea funcionará de lunes a domingo, contará con hasta 30 paradas y una frecuencia de paso de 40 minutos, con horario de servicio de 8:00 a 21:20 horas. El recorrido conectará la Marjaleria con el casco urbano y las playas, dando cobertura a diferentes puntos de la zona y facilitando los desplazamientos diarios durante los meses de mayor afluencia de residentes.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado que “la Marjaleria registra durante el verano un aumento considerable de personas que residen en la zona”, y ha señalado que el objetivo es ofrecer “una movilidad eficaz, cómoda y segura tanto hacia el casco urbano como hacia las playas”.

Romero ha subrayado además que “una movilidad bien planificada es clave para anticiparnos a la creciente demanda”, en referencia a este servicio que busca reducir el uso del vehículo privado y mejorar la conexión en temporada estival.

El itinerario incluirá puntos como el Camí la Plana, el entorno del Parque Meridiano y las inmediaciones del Aeroclub, dando servicio a los principales núcleos de la Marjaleria.

Ruta y paradas

La línea estará activa del 15 de junio al 13 de septiembre, con un y el itinerario será el siguiente:

Salida desde C/ Columbretes nº 2 - C/ Columbretes nº 20 - Auditorio - Cno. La Plana nº 38 - Cno. La Plana, frente a Lledó Encants - Cno. La Plana, Restaurante Indomables/Donació - Cno. Donación, Parque Meridiano - Cno. Donación, Entrador Paralelo - Cno. Donación, entre Fileta y C/ Galeón - Cno. Río Seco, C/ Galeón - Cno. Río Seco, C/ Almadrava - Cno. Río Seco, C/ de la Torre - Cno. Río Seco, C/ Sol de Riu - Cno. Río Seco, Primera Travessera - Cno. Río Seco, C/ Bajamar - Cno. Río Seco, Segona Travessera - C. Vell del Serradal, Camí Solà - C. Vell del Serradal, Camí Fileta - C. Mascarat, Rotonda Aeroclub - Cno. La Plana nº 518, 3 Banderas - Cno. La Plana, 2 Travessera - Cno. La Plana nº 151, 1 Travessera - Cno. La Plana nº 99 - Cno. La Plana nº 79 - Cno. La Plana, Lledó Encants - Cno. La Plana, frente al nº 38 - C/ Columbretes nº 25 - C/ Columbretes nº 3 - C/ Columbretes nº 2.