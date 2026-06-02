OBRAMAT Castellón celebra 15 años impulsando la construcción y la reforma en la Comunidad Valenciana

OBRAMAT celebra esta semana el decimoquinto aniversario de la apertura de su almacén de Castellón, un centro que desde su inauguración en 2011 se ha convertido en un referente para los profesionales de la construcción y la reforma en la provincia. La efeméride coincide además con otro hito destacado para la compañía: el vigésimo aniversario de su llegada a España.

El almacén castellonense fue el segundo centro de OBRAMAT en la Comunidad Valenciana, tras la apertura de Massanassa en 2009, y supuso una inversión inicial de 12 millones de euros. Durante estos 15 años, el establecimiento ha contribuido al crecimiento económico y al empleo local, consolidando una relación de cercanía con los profesionales del sector. Actualmente, la compañía cuenta con cuatro almacenes en la Comunidad Valenciana, reforzando así su apuesta por el territorio.

Uno de los pilares fundamentales del éxito del centro ha sido el equipo humano. La denominada Familia Naranja está integrada por más de 150 colaboradores que han contribuido a fortalecer las relaciones con los clientes profesionales de la provincia y a consolidar el crecimiento del almacén.

Todos los nuevos colaboradores reciben una formación inicial de 80 horas enfocada en la especialización técnica y la seguridad laboral. Además, la plantilla realiza una media anual de 40 horas de formación para seguir ofreciendo un asesoramiento especializado y adaptado a las necesidades del mercado.

En la actualidad, una parte importante de esta formación está centrada en soluciones sostenibles y tecnologías vinculadas a la eficiencia energética, como la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, la aerotermia, la eficiencia energética de ventanas, las griferías temporizadas, la ventilación mecánica controlada o la calefacción por biomasa.

Más allá de la actividad comercial, OBRAMAT Castellón mantiene una estrecha relación con sus clientes a través de jornadas profesionales y acciones formativas especializadas. Estas iniciativas abordan áreas como la energía solar fotovoltaica, la climatización, el suelo radiante o la carpintería exterior, permitiendo a los profesionales actualizar conocimientos y mejorar la ejecución de sus proyectos.

Con una superficie superior a los 8.000 metros cuadrados y un catálogo de más de 20.000 referencias de primeras marcas, el almacén trabaja además con un fuerte compromiso hacia el tejido productivo local. El 57% de los productos comercializados son de origen nacional y la compañía colabora estrechamente con proveedores de toda la Comunidad Valenciana, contribuyendo al desarrollo de estructuras empresariales sólidas y sostenibles.