Castellón recibe la Flor Azul por el proyecto del futuro Censal Parc

Castellón ha recibido la Flor Azul a la Excelencia Ambiental en Parques Urbanos por el proyecto de Censal Parc, el máximo reconocimiento de esta categoría en la novena gala de Viles en Flor, celebrada en Calpe. Además, la ciudad ha conseguido el distintivo de las cuatro flores por su Estrategia de Renaturalización.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, y el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, han recogido ambos galardones, concedidos por la Fundación Asfplant. La Flor Azul reconoce el proyecto del futuro Censal Parc, un espacio verde de 122.000 metros cuadrados cuyas obras ya están en marcha y en cuya definición han participado más de 7.000 personas.

El parque contará con un bosque mediterráneo, zonas de sombra, áreas infantiles, espacios biosaludables y zonas para el paseo y el descanso. Entre sus elementos también se incluye una estructura con forma de naranja que albergará juegos infantiles.

Por su parte, el reconocimiento de las cuatro flores distingue la Estrategia de Renaturalización municipal, que incluye actuaciones en el parque Ribalta, la renovación del arbolado en los seis distritos y la transformación de los patios de 18 colegios en oasis climáticos.

La gala ha reunido a representantes de 54 municipios de la Comunitat Valenciana. Durante el acto, Carrasco ha agradecido los reconocimientos y ha destacado la participación de los vecinos y de los profesionales encargados del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.