Castellón lidera el superávit comercial pero acusa debilidad en la agricultura, según la CEV

Castellón concentra algunos de los principales contrastes de la economía de la Comunitat Valenciana en el cuarto trimestre de 2025, con fortaleza en el comercio exterior y debilidad en sectores como la agricultura, según el informe de coyuntura de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Fortaleza exterior y debilidad agrícola en Castellón

En el ámbito exterior, la provincia se mantiene como el principal motor exportador en términos de saldo. El informe señala que “Castellón continúa siendo la provincia con mayor superávit comercial (2.888,7 M€) y con la tasa de cobertura más elevada (147,0 %), pese al retroceso anual de sus exportaciones” .

Este comportamiento se produce en un contexto de caída de las ventas al exterior en la provincia, que registran un descenso del 2,6 % en 2025, frente al crecimiento moderado del conjunto autonómico.

En el mercado laboral, Castellón presenta una evolución dispar. Por un lado, el informe destaca que “el empleo aumentó en todos los sectores y en las tres provincias, salvo en la agricultura castellonense” , lo que evidencia una debilidad específica del sector primario en la provincia.

Además, en términos de paro, Castellón figura entre las provincias donde crece el desempleo en el último periodo analizado. Según la CEV, “el desempleo aumentó en Castellón y Valencia, mientras que en Alicante se registró un descenso” . En concreto, el paro subió un 1,33 % en el trimestre móvil analizado.

En el sector de la construcción, los datos apuntan a un comportamiento más favorable. La producción de hormigón —indicador adelantado de actividad— registró incrementos destacados, con subidas “especialmente intensas en Castellón y Valencia, donde avanzó entre abril y septiembre un 35,7 % y un 34,1 %, respectivamente” .

Por su parte, la industria, clave en la provincia por el peso del sector cerámico, se mueve en un entorno de incertidumbre. El informe advierte de que el impacto internacional afecta especialmente a actividades con “elevada concentración geográfica -cerámica, fritas y esmaltes, textil, agricultura…-, lo que intensifica su impacto económico y social en las comarcas afectadas” .

Contexto autonómico: crecimiento sólido

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la economía mantiene un crecimiento sólido. Según la CEV, el PIB regional avanzó un 1,0 % trimestral y un 3,2 % interanual en el cuarto trimestre de 2025, con un dinamismo apoyado en la demanda interna y sectores como la construcción y los servicios .

El mercado laboral presenta una evolución positiva, con “avances en la ocupación, la contratación y la afiliación a la Seguridad Social, así como una reducción del desempleo en términos trimestrales y anuales” , aunque con diferencias provinciales.

En comercio exterior, la Comunitat recupera dinamismo, con un aumento trimestral de las exportaciones del 13,3 %, si bien el saldo comercial se reduce en el conjunto del año .

[[H2:Situación nacional: crecimiento moderado ]

A nivel nacional, la evolución económica muestra un crecimiento más moderado que el valenciano. La CEV subraya que la Comunitat supera la media española tanto en tasa trimestral como anual de crecimiento, lo que refleja “un crecimiento agregado robusto y superior” al del conjunto del país .

No obstante, el informe advierte de un contexto de creciente incertidumbre internacional, marcado por tensiones geopolíticas que “elevarán la inflación en el corto plazo y moderarán el crecimiento económico, tanto a nivel global como nacional y regional” .

En este escenario, la provincia de Castellón, por su especialización industrial y exportadora, aparece como uno de los territorios más expuestos a estos riesgos.