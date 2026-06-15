Castellón lidera la subida del alquiler en la Comunitat Valenciana con un alza del 10,5%

El precio del alquiler en Castellón aumentó un 10,5% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, convirtiéndose en la provincia de la Comunitat Valenciana donde más se encarecieron las rentas, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La subida supera ligeramente a las registradas en Alicante (10,3%) y Valencia (10,0%). Pese a ello, Castellón continúa siendo la provincia más económica para alquilar una vivienda en la autonomía, con un precio medio de 10,41 euros por metro cuadrado al mes, frente a los 13,52 euros de Alicante y los 16,45 euros de Valencia.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el alquiler alcanzó los 14,79 euros por metro cuadrado al mes en mayo, tras subir un 1,2% respecto a abril y un 9,4% en tasa interanual.

"Tras varios años de fuertes incrementos, las rentas en la Comunitat Valenciana encadenan ya varios meses alejadas de las subidas de doble dígito y registran el crecimiento interanual más moderado de los últimos años en la región", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Sin embargo, la experta advierte de que esta moderación no supone una bajada de precios. "La capacidad de pago de los inquilinos valencianos está al límite. Sin embargo, esta desaceleración no implica en absoluto una bajada de precios", señala.

Matos destaca además que "la oferta disponible continúa siendo insuficiente para absorber las necesidades habitacionales", por lo que los precios siguen mostrando una tendencia alcista pese a la ralentización del crecimiento.

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La Comunitat Valenciana se sitúa como la quinta comunidad autónoma con mayor incremento interanual del alquiler en España y acumula ya 56 meses consecutivos de subidas.