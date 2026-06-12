Setenta cadetes de la Guardia Civil conocen la labor de Casva y Simetría Grupo en una visita formativa.

Las instalaciones de Casva, empresa especializada en seguridad privada integrada en Simetría Grupo, han recibido este viernes la visita de 70 cadetes de la Guardia Civil que cursan el tercer año de formación en la Academia de Oficiales de Aranjuez. La expedición estuvo acompañada por una veintena de personas entre docentes y miembros de la Guardia Civil de la provincia de Castellón.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la actividad que desarrolla Simetría Grupo y, especialmente, el papel que desempeña Casva en el ámbito de la seguridad privada. La visita sirvió también para profundizar en los mecanismos de coordinación existentes entre las empresas del sector y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Uno de los aspectos abordados fue el funcionamiento del programa Coopera, una iniciativa que regula la colaboración entre la Guardia Civil y las compañías de seguridad privada mediante el establecimiento de canales de comunicación y protocolos de intercambio de información destinados a reforzar la eficacia operativa y la prevención.

Tras la presentación institucional, el grupo recorrió la Central Receptora de Alarmas de Casva, ubicada en el mismo complejo empresarial. Desde estas instalaciones, operativas las 24 horas del día durante todo el año, la compañía gestiona alrededor de 1,8 millones de señales de alarma anuales, convirtiéndose en uno de los principales centros de control de su ámbito de actuación.

La visita permitió acercar a los futuros oficiales de la Guardia Civil a la realidad de la seguridad privada y a las fórmulas de cooperación que se desarrollan diariamente entre ambos sectores para mejorar la protección de personas, infraestructuras y bienes.

La relación entre Casva y las fuerzas de seguridad se remonta a los inicios de la empresa, fundada en 1990. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, esta colaboración se ha traducido en numerosos reconocimientos institucionales, superando las 80 menciones honoríficas concedidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil por la labor desempeñada por los profesionales de la compañía.