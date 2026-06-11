Barrachina impulsa el proyecto ‘Sense Fronteres’ junto a Tarragona y Teruel para reforzar infraestructuras y oportunidades

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha participado este miércoles en La Sénia en la constitución del proyecto ‘Sense Fronteres’, una iniciativa conjunta entre Castellón, Tarragona y Teruel que busca coordinar estrategias de desarrollo, infraestructuras y servicios entre territorios vecinos.

Barrachina ha defendido que esta alianza “es el germen de acuerdos conjuntos que mejoren el servicio y las prestaciones a los vecinos”, subrayando que las tres provincias “comparten necesidades y propuestas que deben traducirse en mejores conexiones, recursos, financiación e infraestructuras”.

En el encuentro han participado también los presidentes del PP en Tarragona, Maria Mercè Martorell, y en Teruel, Joaquín Juste, además de representantes provinciales, alcaldes, concejales y afiliados de las tres formaciones.

La dirigente popular ha insistido en la necesidad de impulsar proyectos estratégicos como el Corredor Mediterráneo tanto para mercancías como para pasajeros, así como la ejecución de la autovía A-7 entre Vilanova d’Alcolea y Tarragona, y la mejora de las carreteras N-232 y N-420. También ha reclamado avanzar en la modernización de las conexiones ferroviarias entre las tres provincias y reforzar el papel de los puertos mediterráneos como nodos logísticos vinculados al interior.

Un decálogo para la cooperación territorial

El proyecto ‘Sense Fronteres’ se articula en torno a un decálogo común que defiende la igualdad de oportunidades entre territorios y la mejora de las conexiones entre servicios públicos. Entre sus ejes, se incluyen infraestructuras estratégicas, el impulso de la vivienda digna, la creación de empleo y riqueza, y la defensa de una energía competitiva para familias y empresas.

Barrachina ha señalado además la importancia de “compartir buenas prácticas entre territorios hermanos” y de consolidar una red de colaboración entre administraciones locales.

“El deseo es sumar, cooperar y generar oportunidades. Todos formamos parte de una misma realidad que no entiende de fronteras administrativas”, ha concluido la presidenta provincial del PPCS.