Maberauto inaugura una nueva era en Castellón con unas instalaciones diseñadas para la movilidad del futuro

Las instalaciones de Maberauto en la avenida Valencia de Castellón fueron el escenario donde la firma celebró la inauguración oficial de sus nuevas instalaciones bajo el lema ‘THE NEW ERA Maberauto’, un evento que reunió a más de 300 invitados entre empresarios, clientes, socios y representantes del sector de la automoción.

La velada estuvo marcada por una cuidada puesta en escena inspirada en la temática del eclipse, una metáfora elegida para representar el profundo proceso de transformación que la compañía ha llevado a cabo durante los últimos meses. Un trabajo desarrollado lejos de los focos y que culminó con la presentación de un espacio completamente renovado, concebido para responder a los desafíos que plantea la nueva movilidad.

Cada área del nuevo espacio ha sido diseñada para dar respuesta a las nuevas exigencias de marcas como BMW, MINI y BMW Motorrad, integrando tecnología avanzada, nuevos flujos de trabajo y espacios orientados a una atención más personalizada y eficiente. El resultado es un concepto de concesión que trasciende la tradicional exposición y venta de vehículos para convertirse en un entorno experiencial donde se unen innovación, servicio y tecnología.

La presentación del proyecto permitió a los asistentes conocer de cerca las principales novedades de unas instalaciones concebidas para anticiparse a los cambios que está viviendo el sector automovilístico a nivel global. La renovación abarca tanto las áreas comerciales como los servicios de posventa, reforzando la apuesta de la compañía por ofrecer una experiencia integral adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios.

El respaldo de la marca quedó patente con la presencia de representantes de BMW Group España, encabezados por su director de operaciones, Eduardo Cortezón, en una muestra de apoyo al posicionamiento estratégico de Maberauto dentro de la red nacional de concesionarios.

Con esta inauguración, Maberauto abre oficialmente las puertas de un proyecto que mira al futuro de la automoción desde Castellón, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la transformación tecnológica como pilares de crecimiento en una industria inmersa en uno de los mayores cambios de su historia.