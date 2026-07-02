DATOS PARO

Castellón lidera la caída del paro en la Comunitat Valenciana en junio con 531 desempleados menos

La provincia registra el mejor comportamiento relativo del empleo en la Comunitat Valenciana, con una bajada del 1,68% del paro y un aumento de la afiliación del 0,88%

Onda Cero Castellón

Castellón |

Fotografía de archivo de un camarero en un municipio de Menorca.
Fotografía de archivo de un camarero en un municipio de Menorca. | EFE/ David Arquimbau Sintes

La provincia de Castellón ha liderado en términos relativos la caída del paro en la Comunitat Valenciana durante el mes de junio, con 531 personas desempleadas menos, lo que supone un descenso del 1,68%, el más intenso de las tres provincias y por encima de la media nacional.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados en la provincia se sitúa en torno a los 31.000, encadenando además una evolución interanual a la baja.

En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 2.341 personas, lo que equivale a un incremento del 0,88% en tasa mensual, también superior al crecimiento medio del conjunto del país. En el balance anual, la provincia mantiene una evolución positiva del empleo.

Por sectores, el descenso del paro en Castellón se ha concentrado principalmente en la industria y los servicios, mientras que ha aumentado en agricultura, construcción y en el colectivo sin empleo anterior, en línea con el comportamiento autonómico.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) valora de forma positiva estos datos, aunque advierte de la evolución desigual por sectores y territorios. En este sentido, señala que “la evolución del mercado laboral continúa mostrando capacidad de creación de empleo pese a un contexto económico marcado por la moderación del crecimiento”, y reclama estabilidad regulatoria para favorecer la inversión y la competitividad empresarial.

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