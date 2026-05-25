Castellón lanza la campaña “Castelló se mueve mejor” para difundir la nueva Ordenanza de Movilidad

El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha la campaña “Castelló se mueve mejor”, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Movilidad para informar a la ciudadanía sobre la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible y resolver dudas sobre su aplicación. La campaña contará con dos educadores ambientales que recorrerán diferentes barrios de la ciudad en bicicleta ofreciendo información directa a vecinos, comerciantes y visitantes, además de repartir material divulgativo sobre las principales novedades de la normativa.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha señalado que el objetivo es fomentar una movilidad “más segura, ordenada y respetuosa” y acercar la nueva regulación a la población. Entre los aspectos que se explicarán destacan las normas sobre el uso de patinetes eléctricos, cuya circulación quedará prohibida en las aceras y limitada a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, así como las medidas relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones. El edil ha insistido en que esta zona no implicará el cierre del centro de la ciudad y que el acceso a aparcamientos y zonas habilitadas estará garantizado.

La campaña se desarrollará en varias fases y tendrá continuidad en los próximos meses con acciones específicas en institutos para concienciar a los jóvenes sobre el uso responsable de los vehículos de movilidad personal. Además, en septiembre se realizarán nuevas actividades coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad. El Ayuntamiento también aprovechará la iniciativa para poner en valor proyectos como la renovación del servicio Bicicas, la ampliación de carriles bici y la mejora del transporte público, dentro de su estrategia para avanzar hacia una ciudad más sostenible y accesible.