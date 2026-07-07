VIERNES 10

Castellón instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor para seguir el España-Bélgica del Mundial

El Ayuntamiento habilitará 600 sillas para que aficionados, vecinos y visitantes puedan disfrutar este viernes del partido de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un ambiente de convivencia.

Onda Cero Castellón

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Imagen de archivo de aficionados viendo un partido de la selección española en Castellón
Imagen de archivo de aficionados viendo un partido de la selección española en Castellón | AjuntCastelló

El Ayuntamiento de Castellón habilitará este viernes, 10 de julio, una pantalla gigante en la Plaza Mayor para que los aficionados que lo deseen puedan seguir el partido de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 entre España y Bélgica.

El encuentro, correspondiente a la cita mundialista que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México, dará comienzo a las 21:00 horas. Para la ocasión, el consistorio dispondrá 600 sillas en la Plaza Mayor con el objetivo de facilitar que vecinas, vecinos y visitantes puedan disfrutar del partido de la selección española en un ambiente abierto, participativo y de convivencia.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que “queremos que la Plaza Mayor vuelva a convertirse en un punto de encuentro para vivir juntos una cita deportiva de máxima emoción y apoyar a la selección española en un partido tan importante”.

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