Castellón incorpora a nueve nuevos bomberos para reforzar el servicio municipal

El Ayuntamiento de Castellón ha incorporado nueve nuevos bomberos al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que ya están integrados en los turnos y trabajan junto al resto de profesionales del cuerpo.

Los nuevos efectivos se encuentran actualmente en periodo de prácticas, una primera fase en la que están conociendo el funcionamiento del servicio, las instalaciones, los protocolos de actuación y la organización de los distintos equipos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que esta incorporación supone "un paso importante para seguir reforzando un servicio esencial para la ciudad" y ha señalado que los nuevos bomberos todavía deberán completar el curso preceptivo del IVASPE antes de tomar posesión definitiva de sus plazas.

Los nueve efectivos forman parte del proceso de ampliación de la plantilla del SPEIS impulsado por el Ayuntamiento. La convocatoria, que inicialmente contemplaba tres plazas, fue ampliada hasta alcanzar las 11 plazas por turno libre.

De momento, nueve de esas plazas ya cuentan con efectivos incorporados al servicio y realizando sus prácticas, mientras que las otras dos están pendientes de incorporación a través del correspondiente turno libre, prevista próximamente.

Ortolá ha señalado que el objetivo del Gobierno municipal es seguir adaptando la plantilla del cuerpo a las necesidades del servicio y garantizar que los profesionales dispongan de los medios humanos necesarios para desarrollar su labor.