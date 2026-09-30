Castellón inaugura el 18 de octubre una nueva temporada del Mercat de la Taronja

El Mercat de la Taronja de Castellón comenzará una nueva temporada el próximo 18 de octubre. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente, alcanza este año su 18ª temporada como punto de encuentro entre los agricultores locales y los consumidores.

El Ayuntamiento ha celebrado una asamblea con los agricultores participantes para preparar la nueva campaña, en la que se han abordado el calendario, los precios de venta y los requisitos para participar en el mercado.

El Mercat se instalará los domingos en las plazas Fadrell, María Agustina y Pintures de la Gasulla. Esta temporada, el precio de las naranjas y mandarinas será de 1,50 euros por kilo, mientras que los pomelos y las limas se venderán a 2 euros el kilo.

El concejal de Agricultura, Gonzalo Romero, ha destacado que el mercado permite a los agricultores vender directamente sus cosechas y facilita a los consumidores el acceso a cítricos de proximidad. Romero también ha señalado que alcanzar las 18 temporadas supone una oportunidad para reconocer el trabajo de los agricultores que han participado en esta iniciativa desde sus comienzos.

La campaña se prolongará hasta que finalice la disponibilidad de fruta de los agricultores participantes, algo que habitualmente ocurre durante el mes de mayo. El Mercat funciona normalmente todos los domingos, salvo el domingo de Magdalena y alguna fecha navideña cuando coincide con una festividad destacada.

Inscripción de los agricultores

Los agricultores interesados en participar deberán presentar una solicitud y una declaración responsable, en la que tendrán que indicar la plaza en la que desean vender, identificar sus parcelas y variedades de cultivo y señalar si son titulares de las mismas.

Entre los requisitos establecidos figuran estar inscritos en el REGEPA, ofrecer fruta en buenas condiciones y disponer del carné de manipulador de alimentos.

El plazo de inscripción comenzará al día siguiente de la publicación de las bases de la campaña en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá abierto hasta 30 días antes de la finalización del Mercat. La documentación deberá entregarse en el edificio de los Servicios Agrarios Municipales, situado en la avenida de Lledó, 16.

Actos por el 18º aniversario

Con motivo de su 18º aniversario, el Mercat de la Taronja celebrará un acto conmemorativo el sábado 21 de noviembre en el salón de reuniones de la Cámara Agraria.

Al día siguiente, el domingo 22 de noviembre, está prevista la plantación de tres naranjos en la plaza Fadrell.