Castellón impulsa la solidaridad con la tercera edición del campeonato de golf “Un golpe al dolor invisible” a favor de la fibromialgia

El Club de Golf Costa de Azahar ha acogido una nueva edición del campeonato benéfico “Un golpe al dolor invisible”, una iniciativa organizada por la concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Castellón a beneficio de la Asociación de Fibromialgia de Castellón (AFCAS).

El torneo ha reunido a más de un centenar de jugadores en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y la solidaridad, consolidándose en su tercera edición como una de las citas benéficas de referencia en el calendario deportivo local. La recaudación se destina a los programas de apoyo, información y acompañamiento que desarrolla la asociación.

La competición se ha desarrollado en un ambiente deportivo y ha concluido con la entrega de premios a los mejores clasificados. En Primera Categoría, el ganador ha sido José María López, mientras que en Segunda Categoría se ha impuesto Gonzalo Casado.

También se han otorgado premios especiales gracias a la colaboración de empresas locales. Entre los reconocimientos, Nuria Chuliá ha recibido el galardón patrocinado por la agencia de viajes Silvia Chover, mientras que Mª José López ha sido premiada con uno de los obsequios cedidos por el restaurante Sabortija, además de otros sorteos entre los participantes.

Un torneo para visibilizar la fibromialgia

Durante el acto de clausura, el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha destacado el valor social de la iniciativa y ha agradecido la implicación de jugadores, entidades colaboradoras y del Club de Golf Costa de Azahar.

“Hoy hemos vuelto a demostrar que Castellón es una ciudad solidaria y comprometida con quienes más lo necesitan. Este campeonato no es solo una competición deportiva, sino también una herramienta para dar visibilidad a una enfermedad que sigue siendo invisible para muchas personas”, ha señalado.

Por su parte, la presidenta de AFCAS, Mª Dolores Pérez, ha subrayado la importancia del apoyo social e institucional para continuar desarrollando los programas de la asociación. Ha destacado además que este tipo de iniciativas contribuyen tanto a la financiación como a la sensibilización sobre la fibromialgia y su impacto en la calidad de vida.

Con propuestas como este campeonato solidario, el Ayuntamiento de Castellón reafirma su compromiso con la lucha contra la fibromialgia y con el impulso de acciones que combinan deporte, salud y concienciación social.