Castellón impulsa una Feria inclusiva en la Magdalena para facilitar el disfrute de niños y niñas con TEA

El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha, un año más, jornadas de Feria inclusiva durante las fiestas de la Magdalena en el recinto de Ferias y Mercados (Refeyme). La iniciativa busca que niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras sensibilidades sensoriales puedan disfrutar de las atracciones en un entorno más adaptado, reduciendo estímulos que puedan provocarles malestar o sobreestimulación.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado que esta medida responde “al compromiso del equipo de gobierno con una ciudad más inclusiva y pensada para todos”. En este sentido, ha señalado que el objetivo es que los menores con TEA puedan participar en la feria en condiciones más cómodas, eliminando música, luces intensas y ruidos durante determinados tramos horarios.

Para ello, la Asociación de Feriantes ha establecido franjas especiales en las que las atracciones funcionan sin música, sin ruido y sin luces. La Feria inclusiva se desarrolla de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, tras una primera jornada celebrada el lunes y ayer miércoles 11 de marzo, el domingo 15 —último día de las fiestas— y también el sábado 21 de marzo. Esta iniciativa forma parte de la apuesta municipal por unas celebraciones cada vez más accesibles, una línea que también se ha aplicado en actos como la Cabalgata de Reyes o la recepción del Cartero Real con espacios adaptados para menores con TEA.

