La Generalitat inicia la rehabilitación del antiguo edificio de Correos de Castellón para ubicar la dirección territorial de Industria

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha iniciado las obras de rehabilitación energética y funcional del antiguo edificio de Correos de Castellón, que albergará la dirección territorial de este departamento en la provincia. La actuación, adjudicada por 3,17 millones de euros, tiene un plazo de ejecución previsto de diez meses y permitirá recuperar este inmueble situado en la plaza Tetuán, en pleno centro de la ciudad.

Los trabajos han comenzado con el vaciado y la demolición del interior del edificio por parte de la Unión Temporal de Empresas formada por la castellonense Asistencia Técnica y Coordinación de Obra (Atyco) y la madrileña Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), encargadas de ejecutar el proyecto. La consellera de Industria, Marián Cano, ha destacado que el inicio de las obras supone “un paso importante para dotar a la provincia de Castellón de unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de la Administración”.

La rehabilitación, financiada íntegramente con fondos propios de la Conselleria, contempla una nueva distribución de los espacios para adaptarlos a las necesidades administrativas del departamento y abrir algunos de los espacios comunes a otros usos. El edificio, que dejó de funcionar como oficina principal de Correos en marzo de 2022, cuenta con 2.572 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres plantas, un sótano y una cubierta transitable.