Castellón despliega cerca de 2.000 servicios policiales durante las fiestas de la Magdalena

El Ayuntamiento de Castellón desplegará un total de 1.943 servicios de Policía Local y Agentes de Movilidad durante las fiestas de la Magdalena, una cifra cercana a los 2.000 servicios y que supone un 4,13 % más que en 2025 y más de un 24 % respecto a 2023.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha presidido una reunión con toda la Jefatura de la Policía Local para ultimar los detalles del dispositivo especial que velará por la seguridad durante los más de 311 actos programados.

Durante el encuentro se han analizado los refuerzos previstos en las zonas con mayor afluencia y las medidas preventivas destinadas a garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

“Hemos ultimado los detalles del dispositivo de seguridad para garantizar que todos los actos de la Magdalena se desarrollen con normalidad. Cada año reforzamos nuestros servicios para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas con la máxima tranquilidad posible”, ha señalado Ortolá.

Servicio preventivo para espectáculos y actividades

Entre las medidas previstas este año destaca un servicio preventivo para el control de espectáculos y actividades, que gestionará la Unidad de Apoyo Operativo y de Actividades (UPA) de la Policía Local.

Esta unidad se encargará de supervisar el cumplimiento de las autorizaciones, horarios, niveles de ruido o consumo durante las fiestas, tanto en los servicios programados como ante posibles incidencias.

Según Ortolá, “la labor de la UPA es esencial para garantizar que las actividades y espectáculos de la Magdalena se celebren respetando las normativas vigentes”.

Horarios y límites de ruido

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha recordado que las actuaciones que no sean en directo deberán limitarse a un máximo de 80 decibelios para compatibilizar la fiesta con el descanso vecinal.

En cuanto a los horarios, las actividades deberán finalizar a las 02:00 horas de lunes a jueves y a las 04:00 horas los viernes, sábados y domingos, con una pausa obligatoria entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Además, las actividades musicales situadas cerca del recorrido de los desfiles deberán detenerse mientras estos se celebren para no interferir en los actos oficiales.

Control de venta ambulante y pirotecnia

El dispositivo también contempla el control de la venta ambulante no autorizada, con el objetivo de evitar la comercialización de productos sin permiso y proteger al comercio local.

Asimismo, se realizarán inspecciones en establecimientos de venta de artículos pirotécnicos para garantizar que su comercialización y uso cumplen con la normativa de seguridad.

Seis puntos policiales y dispositivo de tráfico

El operativo contará con seis puntos de presencia policial en las zonas de mayor afluencia, que funcionarán en turnos de tarde y noche con labores de prevención, vigilancia e información a la ciudadanía.

Además, se mantendrá un servicio de tráfico preventivo en los principales ejes de la ciudad, con diferentes escenarios de desvíos según la afluencia de público, así como un dispositivo específico para la comitiva de vehículos oficiales de las reinas y sus cortes de honor.