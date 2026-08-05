Castellón despide una nueva edición de SOM Festival con Los Delinqüentes como cierre del cartel

SOM Festival afronta esta semana el último tramo de su edición de 2026 después de varias semanas en las que miles de espectadores han vuelto a llenar el recinto del Real Club Náutico de Castellón, consolidando el certamen como uno de los principales referentes culturales del verano mediterráneo.

El festival abrió esta edición con los conciertos de Pablo López y Rosana, quien eligió Castellón para iniciar la gira conmemorativa del 30 aniversario de Lunas Rotas. El segundo fin de semana mantuvo la elevada afluencia de público con las actuaciones de Los Morancos y Plácido Domingo.

Durante la pasada semana, el festival volvió a registrar una destacada asistencia con los conciertos de Siloé y Hey Kid, el regreso de Sergio Dalma, la actuación de Iván Ferreiro y la noche protagonizada por Siempre Así, confirmando la buena acogida de una programación pensada para públicos muy diversos.

La edición de este año concluirá el próximo viernes 7 de agosto con el concierto de Los Delinqüentes, una de las actuaciones más esperadas del cartel. La banda jerezana volverá a los escenarios para interpretar algunos de los temas que marcaron una etapa de la música española, recuperando su característico estilo, en el que confluyen el rock, la rumba y el flamenco.