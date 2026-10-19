COLEGIO DE REGISTRADORES

Castellón crea más empresas, pero también aumenta el cierre de negocios

La provincia registra 369 nuevas sociedades entre julio y septiembre, un 23,4% más que en el trimestre anterior, aunque las empresas extinguidas crecen un 41,8%.

Onda Cero Castellón

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Imagen de archivo de varios trabajadores en una oficina.
Imagen de archivo de varios trabajadores en una oficina. | Getty Images

Castellón registra un importante aumento en la creación de empresas. Entre julio y septiembre se pusieron en marcha 369 nuevas sociedades, un 23,4% más que en el trimestre anterior. Son datos del Colegio de Registradores, que sitúan a la provincia en una tendencia positiva en la creación de negocios.

Sin embargo, también aumenta el número de empresas que desaparecen. Durante ese mismo periodo, 78 sociedades cerraron, un 41,8% más. Además, se registraron cinco concursos de acreedores, es decir, procedimientos relacionados con empresas que tienen dificultades para pagar sus deudas.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, se crearon cerca de 3.900 empresas, un 7,16% más que en el mismo trimestre del año pasado. La región también presenta el mejor saldo de España en el traslado de sedes empresariales: llegaron 145 compañías y se marcharon 117, lo que supone un balance positivo de 28 empresas.

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