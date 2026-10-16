AECC en Castellón atendió a 548 mujeres con cáncer de mamá en 2025

Sentirse cuidada más allá del tratamiento, poder comprender lo que ocurre y participar en las decisiones sobre la propia enfermedad con información clara y rigurosa. Encontrar espacios donde sentirse acogida y contar con profesionales que tengan tiempo para escuchar. Estas son algunas de las necesidades que las propias mujeres con cáncer de mama consideran hoy prioritarias y que centran la nueva evolución de la campaña ‘Nos lo tomamos a pecho’ de la Asociación Española contra el Cáncer.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el próximo día 19, la Asociación en Castellón ha salido un año más para reclamar desde la plaza Mayor, el corazón de la ciudad, una atención más humana e integral que responda no solo a la enfermedad, sino también al impacto emocional, familiar, social y laboral que acompaña a un diagnóstico de cáncer de mama. Porque detrás de cada caso hay una mujer con una experiencia única y necesidades que van mucho más allá del tratamiento médico. Autoridades, pacientes y voluntarios se han sumado a un manifiesto coral en el que han participado también alumnado del Ágora Lledó International School de Castellón.

El cáncer de mama es el segundo con mayor incidencia en España. Se estima que durante 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos y que más de 516.000 mujeres

convivirán con un diagnóstico de esta enfermedad. Aunque la supervivencia neta a cinco años alcanza el 87,8%, gracias a los avances en investigación, prevención y diagnóstico precoz, todavía existen importantes necesidades de acompañamiento y apoyo que forman parte de la realidad cotidiana de muchas pacientes. Las cifras en Castellón provincia dicen que durante 2025 un total de 548 mujeres fueron atendidas desde la asociación que les ofreció servicios como atención psicológica, social y sanitaria.

“Hablar del cáncer de mama no es hablar únicamente de una enfermedad. Es hablar del miedo a una recaída, de las secuelas físicas y emocionales, de los cambios en la imagen corporal, de las dificultades para recuperar la vida cotidiana y del impacto que puede tener en el entorno familiar, laboral y social”, explican fuentes de la asociación.

Por ello, la Asociación defiende una atención centrada en la persona, capaz de responder a todas las dimensiones de la vida que pueden verse afectadas por la enfermedad. Una atención más humana e integral significa que una mujer se sienta cuidada más allá del tratamiento; que disponga de información clara para comprender lo que ocurre y participar activamente en las decisiones sobre su proceso; que encuentre espacios accesibles y acogedores para ella y su familia; y que se sienta escuchada por profesionales con los que pueda establecer una relación de confianza. Porque escuchar también es cuidar.

La Asociación Española contra el Cáncer trabaja de forma proactiva en la prevención del cáncer de mama a través de acercar información rigurosa y actualizada para ayudar a la sociedad en general y a las mujeres en particular, a conocer mejor la enfermedad, resolver dudas y tomar decisiones informadas sobre su salud. También se centra en comunicar la importancia de promover hábitos de vida saludables, participar en los programas de cribado y detección precoz, ya que es una de las medidas que más ha contribuido a mejorar el diagnóstico de cáncer de mama.