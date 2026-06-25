Castellón coordina 2.421 casos activos dentro del sistema VioGén

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Castellón realiza en la actualidad el seguimiento y coordinación de 2.421 casos activos de víctimas de violencia de género integradas en el Sistema VioGén del Ministerio del Interior.

Este dispositivo, integrado en la Subdelegación y dependiente funcionalmente del Ministerio de Igualdad, tiene como objetivo garantizar la protección, el seguimiento y la coordinación de los recursos destinados a la atención de las víctimas en toda la provincia.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha subrayado que la lucha contra la violencia machista es una prioridad y ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones, fuerzas de seguridad y servicios sociales para ofrecer una respuesta rápida y coordinada.

En la ciudad de Castelló de la Plana se registran actualmente 572 casos activos, que son objeto de seguimiento policial en distintos niveles de riesgo, con la participación de Policía Local y Policía Nacional.

Para ello, la Subdelegación celebra de forma semestral Comisiones Técnicas y Mesas Psicosociales, espacios de coordinación en los que participan servicios sociales, centros especializados, sanidad, cuerpos de seguridad y recursos jurídicos para evaluar cada caso y diseñar itinerarios de protección y recuperación.

Estos encuentros permiten el seguimiento individualizado de las víctimas, la valoración de los riesgos y la revisión de las medidas de protección activas, además de facilitar la actualización de protocolos y recursos disponibles.

Actualmente, estas reuniones abarcan 26 ayuntamientos y siete mancomunidades de la provincia, que suman 84 municipios, y está prevista la incorporación de tres nuevas mancomunidades —Pla de l’Arc, Alto Palancia y Castelló Nord—, lo que ampliará la cobertura hasta 120 localidades.

Desde la Unidad de Violencia sobre la Mujer se destaca que este trabajo coordinado permite reforzar la protección de las víctimas y mejorar la detección de situaciones de mayor vulnerabilidad en toda la provincia.