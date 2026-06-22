Castellón contará con ocho municipios y más de 500 hosteleros en la campaña de la Bandera Verde de Ecovidrio

La provincia de Castellón contará este verano con más de 500 establecimientos hosteleros y ocho municipios participantes en la séptima edición del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, una iniciativa que reconoce el compromiso con el reciclaje de envases de vidrio y la economía circular.

Los municipios castellonenses que participarán en la campaña son Benicarló, Benicàssim, Burriana, Castellón de la Plana, Chilches, Oropesa del Mar, Peñíscola y Vinaròs, que competirán junto a otras localidades de la Comunitat Valenciana por una de las dos banderas verdes que se otorgan en la autonomía.

Ecovidrio ha recordado que en la pasada edición el municipio de Peñíscola fue uno de los galardonados en la Comunitat Valenciana, junto a Calpe (Alicante).

La entidad ha señalado que, como novedad este año, los municipios con mayor puntuación recibirán una jornada de sensibilización ambiental con educadores que informarán a vecinos y visitantes sobre el reciclaje de vidrio y sus beneficios.

Asimismo, los establecimientos hosteleros participantes serán evaluados por sus prácticas de sostenibilidad, como la gestión de residuos, el consumo de agua y energía o la apuesta por compras responsables.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la campaña reúne a cerca de 3.000 establecimientos hosteleros y 28 municipios, mientras que a nivel nacional participan más de 120 municipios y más de 12.000 negocios del sector, según Ecovidrio.

La organización ha subrayado que el objetivo de la iniciativa es reforzar la recogida selectiva de vidrio en zonas turísticas durante el verano, cuando aumenta de forma notable la generación de estos residuos.