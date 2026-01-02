Castellón celebra la Cabalgata de Reyes con 5.000 kilos de caramelos, 315 figurantes y espacios inclusivos

Castellón pondrá el broche final a más de 250 actividades navideñas con la tradicional Cabalgata de Reyes, que se celebrará el 5 de enero. Sus Majestades llegarán al Grao a las 16:00 horas por mar, desembarcando en la plaza del Mar, donde serán recibidos por la alcaldesa Begoña Carrasco y la Reina Infantil, Ana Colón. Tras la bienvenida, los Reyes Magos recorrerán la Tenencia de Alcaldía del Grao, y a partir de las 16:10 horas comenzará un recorrido por los barrios de la ciudad en vehículos descapotables, acercando la magia de la Navidad a todas las zonas de Castellón. La cabalgata oficial arrancará a las 18:30 horas desde la calle Sanahuja, continuando por la plaza María Agustina, la calle Gobernador, la plaza Juez Borrull, la calle Guitarrista Tárrega, la calle Asensi, la plaza de la Paz y la calle Mayor, hasta finalizar en la Plaza Mayor, donde se realizará la adoración del Belén y la entrega de la llave de la ciudad a los Reyes Magos.

El desfile contará con la participación de 315 figurantes, nueve carrozas y 15 grupos de animación a pie, repartiendo un total de 5.000 kilos de caramelos, incluyendo opciones sin gluten, atendiendo a las peticiones de asociaciones de personas celíacas. La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado la colaboración de la Junta de Fiestas y de varias concejalías para ofrecer un desfile dinámico y vistoso, pensado para que lo disfruten familias y público de todas las edades. Además, la Cabalgata tendrá un marcado carácter inclusivo, con zonas específicas para niños con trastorno del espectro autista (TEA) y personas con diversidad sensorial, así como espacios reservados para personas con movilidad reducida en la plaza María Agustina y en la plaza Juez Borrull, garantizando que todos puedan disfrutar del recorrido en condiciones seguras y tranquilas.

Para asegurar la celebración, el Ayuntamiento ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad. En el centro de la ciudad habrá 54 agentes de Policía Local y de Movilidad, 12 bomberos municipales, 17 profesionales sanitarios y 15 voluntarios de Protección Civil, mientras que en el Grao se activará un operativo específico con 11 efectivos.

En cuanto a movilidad, a partir de las 15:00 horas se cortará el tráfico en el Paseo Buenavista y se procederá al cierre progresivo de las vías afectadas, con restricción de aparcamientos y habilitación de desvíos, mientras que el cierre general de accesos al recorrido se realizará a partir de las 17:00 horas, garantizando así un recorrido seguro para participantes y público asistente. La Cabalgata de Reyes de Castellón se presenta como un evento multitudinario, inclusivo y festivo, que cierra una Navidad repleta de actividades en toda la ciudad.