Castellón celebra su 775 aniversario con visitas teatralizadas para descubrir los orígenes de la ciudad

El Patronato Municipal de Turismo se suma a la programación del 775 aniversario de la fundación de Castellón con ‘El nacimiento de una ciudad’, una visita guiada teatralizada que permitirá conocer los orígenes y el patrimonio de la capital de la Plana de una forma divulgativa y entretenida.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que la conmemoración permite “mirar hacia nuestros orígenes” y poner en valor las raíces, la historia y el patrimonio de la ciudad.

La actividad propone un recorrido por algunos lugares clave de Castellón acompañado por diferentes personajes. Los participantes conocerán la llegada de un caballero y su mujer al Castellón de sus orígenes, su adaptación a la vida en la alquería de Benárabe y la figura de un joven aprendiz de albañil mudéjar, que ayudará a descubrir cómo era la vida cotidiana y cómo se construía aquella primera ciudad.

Miralles ha señalado que el objetivo es que el aniversario “no se limite a recordar una fecha”, sino que permita acercar la historia a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, y mostrar que detrás de las calles, plazas y edificios actuales existe una historia de siglos que merece ser conocida y preservada.

Fechas y horarios

Las visitas se celebrarán a las 19.00 horas los días 4, 7, 9, 11, 13, 18 y 20 de septiembre. La actividad será gratuita, aunque será necesario realizar inscripción previa a través de la plataforma habilitada por el Patronato de Turismo.

Miralles ha animado a castellonenses y visitantes a participar y a “dejarse llevar por los personajes y las historias” del recorrido.