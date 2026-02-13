Castellón cancela actos, deportes y servicios municipales por el nivel rojo de viento

El Ayuntamiento de Castellón ha reunido este viernes 13 de febrero al Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la alerta por fuertes rachas de viento decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y difundida por la AEMET.

La previsión sitúa a partir de la medianoche el nivel rojo durante toda la jornada del sábado 14 de febrero en la ciudad de Castellón, hasta las 00.00 horas. Además, se ha emitido un aviso especial que califica la situación de riesgo extremo en la provincia, con rachas que podrían superar los 140 km/h en el interior y alcanzar los 130 km/h en el litoral.

Ante este escenario, el consistorio mantiene activado el Plan Territorial Municipal de Emergencias (PLATEMCAS) y ha decretado una batería de medidas preventivas para este sábado.

Medidas adoptadas para el sábado 14 de febrero

Suspensión de todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes.

Suspensión de todas las actividades deportivas, tanto al aire libre como en instalaciones interiores.

Cancelación de la presentación de la Gaiata 5 en el Palau de la Festa.

Suspensión del servicio Bicicas.

Cierre de los cementerios municipales.

Cierre de los parques de El Pinar y Parque del Meridiano, así como prohibición de acceso a parques urbanos, huertos urbanos y zonas arboladas ante el riesgo de caída de ramas o árboles.

Suspensión de todos los actos del Carnestoltes en el Grao. La Gran Desfilada se traslada al domingo 15 de febrero a las 11.30 horas y se abrirá también a la participación infantil.

Suspensión del concierto solidario a favor de AFANIAS con motivo del 54 aniversario del Bar del Mercat, previsto en la Plaza Mayor, que se reubicará en otra fecha.

Refuerzo de los servicios de emergencia

Tanto los Bomberos Municipales como la Policía Local reforzarán sus dispositivos de vigilancia. Durante la jornada del sábado habrá 28 efectivos de bomberos y 120 agentes de la Policía Local desplegados para atender posibles incidencias.

Recomendaciones a la población

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales:

Evitar desplazamientos innecesarios.

No transitar por zonas arboladas o próximas a elementos susceptibles de desprenderse.

Asegurar toldos y objetos en balcones, terrazas y azoteas.

Extremar la precaución al volante.

No realizar ningún tipo de fuego en el exterior.

Informarse únicamente a través de canales oficiales.

Retirar las terrazas al aire libre.

No sacar enseres voluminosos a la vía pública.

El consistorio recuerda que la prioridad es garantizar la seguridad ciudadana ante un episodio meteorológico que podría dejar rachas de viento históricas en la provincia.