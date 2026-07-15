Castellón ampliará los servicios de conciliación para familias con alumnado con necesidades especiales

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha anunciado que el equipo de gobierno estudia ampliar y mejorar la Escuela de Verano del Centro de Educación Especial Castell Vell, un servicio destinado a facilitar la conciliación de las familias durante los periodos no lectivos.

Carrasco ha visitado este servicio junto a la concejala de Educación, María España, y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara. La escuela atiende este año a 83 familias, distribuidas en seis turnos desde el 22 de junio hasta el 7 de septiembre.

La alcaldesa ha señalado que el objetivo es dar respuesta a la demanda existente y reforzar un recurso que permite mantener la atención especializada del alumnado con necesidades educativas especiales durante las vacaciones escolares.

El servicio se desarrolla durante los principales periodos no lectivos del año: Navidad, Magdalena, Pascua y verano. Además, la Junta de Gobierno Local ha iniciado una nueva licitación para garantizar su continuidad durante los próximos tres años, con una inversión de 103.000 euros.

Carrasco también ha destacado la labor del Centro de Educación Especial Castell Vell como centro de referencia en la atención adaptada a las necesidades del alumnado y sus familias.

Un mapa de oasis climáticos para combatir el calor

Durante la visita, la alcaldesa ha avanzado que Castellón trabaja en la creación de su primer mapa municipal de oasis climáticos, una herramienta que permitirá localizar espacios públicos climatizados y zonas con fuentes de agua refrigerada para protegerse de las altas temperaturas.

El mapa incluirá equipamientos municipales como centros de mayores, instalaciones culturales y otros espacios públicos donde la ciudadanía pueda descansar, trabajar, conectarse a internet o refugiarse del calor.

Según Carrasco, la iniciativa permitirá conocer qué recursos están disponibles cerca de cada domicilio, incluyendo espacios con climatización y puntos de agua.

Mejoras de climatización en centros escolares

El Ayuntamiento también trabaja en la mejora de la climatización de los centros educativos públicos mediante la instalación de equipos de aire acondicionado.

Además, la alcaldesa ha destacado el nuevo plan de la Generalitat Valenciana, que contempla ayudas de hasta 25.000 euros por centro público para mejorar las condiciones de climatización de las instalaciones educativas.

Carrasco ha señalado la importancia de adaptar estos espacios para garantizar el bienestar del alumnado ante los episodios de altas temperaturas.