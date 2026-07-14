Castellón afronta este miércoles una jornada de calor intenso con avisos por altas temperaturas y tormentas

La provincia de Castellón afrontará este miércoles una jornada marcada por las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas, según los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El interior sur de Castellón permanecerá en aviso naranja por calor, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 39 grados, dentro de un episodio de calor que afecta a buena parte de la Comunitat Valenciana.

Además, Aemet mantiene avisos amarillos por tormentas en el interior sur de la provincia, con posibilidad de rachas de viento muy fuertes y granizo de más de dos centímetros. Estos fenómenos podrían producirse desde la tarde del martes hasta la medianoche del miércoles y volver a repetirse durante la jornada del miércoles en algunas zonas interiores.

Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las horas centrales del día, evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y permanecer atento a la evolución de las tormentas previstas.