REFORMA

Castellón adjudica por más de 600.000 euros la reforma de la Tenencia Alcaldía Sur

La actuación, que tendrá un plazo de ejecución de seis meses, permitirá renovar por completo unas instalaciones con 71 años de antigüedad y mejorar los espacios destinados a la atención de los Servicios Sociales de base.

Onda Cero Castellón

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Castellón adjudica por más de 600.000 euros la reforma de la Tenencia Alcaldía Sur
Castellón adjudica por más de 600.000 euros la reforma de la Tenencia Alcaldía Sur | ONDA CERO

La Junta de Gobierno Local de Castellón ha adjudicado las obras de reforma integral de la Tenencia Alcaldía Sur a la empresa Civicons Construcciones Públicas, S.L. por un importe de 600.500€, IVA incluido. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses y permitirán adaptar las dependencias municipales a las necesidades actuales, especialmente en materia de atención social.

El nuevo espacio contará con una superficie construida de 403 metros cuadrados y estará diseñado bajo criterios de accesibilidad. La distribución incluirá hasta seis zonas de atención individualizada con distintos niveles de privacidad, dos salas multidisciplinares y una sala polivalente, además de circuitos diferenciados para las áreas de administración, dirección e intervención. El proyecto contempla también un itinerario completamente accesible, climatización, nuevas redes de agua y saneamiento y mobiliario adaptado.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que la reforma responde a una demanda de los trabajadores municipales y permitirá mejorar tanto sus condiciones laborales como la atención a la ciudadanía. En especial, ha subrayado que las nuevas instalaciones permitirán "dignificar la atención que se presta desde los Servicios Sociales de base a las personas vulnerables". La actuación fue presentada el pasado mes de mayo dentro de la iniciativa Castellón Barrio a Barrio, que el Ayuntamiento retomará tras el verano para recorrer los seis distritos de la ciudad y fomentar la participación y la relación directa con los vecinos.

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