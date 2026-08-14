Castellón activa mecanismos de ayuda para los afectados por el terremoto de Colombia

El Ayuntamiento de Castellón ha reafirmado su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto registrado el pasado lunes y ha anunciado que activará mecanismos para canalizar ayuda humanitaria a las personas afectadas. El concejal de Interculturalidad y Cooperación al Desarrollo, Vicent Sales, ha participado en la reunión urgente del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE) para coordinar la respuesta institucional.

Castellón mantiene una estrecha relación con Colombia, con más de 7.000 ciudadanos de origen colombiano residentes en la ciudad. Sales se reunirá este viernes con las asociaciones colombianas para conocer sus inquietudes y analizar posibles proyectos y acciones solidarias que puedan desarrollarse desde Castellón.

Entre las primeras iniciativas previstas figura una concentración de apoyo este viernes a las 19 horas en la Plaza Mayor. Además, está prevista una vigilia de oración el domingo en la parroquia de la Sagrada Familia. Por su parte, la Generalitat ha anunciado 250.000 euros de ayuda humanitaria urgente y permitirá reorientar proyectos valencianos de cooperación que ya están activos en las zonas afectadas.