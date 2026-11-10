Castelló volverá a teñirse de rosa el 15 de noviembre con la XII Marcha Contra el Cáncer de Mama

La solidaridad volverá a recorrer las calles de Castelló el próximo domingo 15 de noviembre con la celebración de la XII Marcha Contra el Cáncer de Mama Un Paseo por la Vida Castelló 2026, que tuvo que aplazarse el pasado mes de octubre debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La marcha arrancará a las 10.30 horas desde el Parque Rafalafena, junto al Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón. La Fundación Le Cadó y el Ayuntamiento de Castelló hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para participar en esta nueva convocatoria y contribuir a difundir la fecha entre familiares, amistades y personas que todavía no conozcan el cambio.

Esta edición tendrá un significado especial, ya que coincide con el 15º aniversario de la Fundación Le Cadó y supondrá un hito en la trayectoria de la entidad: por primera vez, la totalidad de los 10 euros de cada inscripción se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación contra el cáncer de mama.

60.000 euros para impulsar la investigación

La Fundación Le Cadó espera recaudar un total de 60.000 euros, que se distribuirán en cuatro ayudas de 15.000 euros para impulsar líneas de investigación desarrolladas por equipos de referencia de la Universitat Jaume I, INCLIVA, GEICAM e IRB Barcelona.

Una aportación que permitirá seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, gracias también al respaldo de instituciones, empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras.

Últimas camisetas disponibles

Las personas que quieran sumarse a la marcha todavía pueden formalizar su inscripción mediante un donativo de 10 euros, que incluye la camiseta oficial de esta edición, diseñada en exclusiva por LOLA CASADEMUNT by Maite.

La prenda presenta un diseño protagonizado por una leopardo rodeada de elementos florales, una imagen que representa la fuerza, la resiliencia y la capacidad de superación de las personas que conviven con la enfermedad.

Las camisetas están disponibles en los puntos de inscripción habilitados hasta agotar existencias. También se reservarán algunas unidades para el mismo día de la marcha, aunque no estarán disponibles todas las tallas.

Una gran marea rosa por la vida

Un Paseo por la Vida se ha consolidado como una de las principales citas solidarias de la provincia de Castellón, reuniendo cada año a miles de personas con un objetivo común: convertir la participación ciudadana en recursos para la investigación científica y en apoyo a quienes afrontan el cáncer de mama.

La Fundación Le Cadó agradece la comprensión y el respaldo recibidos tras el aplazamiento y anima a toda la sociedad castellonense a participar el próximo 15 de noviembre.

Cada paso cuenta y cada inscripción se convierte en una oportunidad para avanzar en la investigación contra el cáncer de mama.

Datos de la XII Marcha Contra el Cáncer de Mama

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

Hora: 10.30 horas.

Salida: Parque Rafalafena, junto al COECS.

Donativo de inscripción: 10 euros.

Incluye: camiseta oficial hasta agotar existencias.

Organiza: Fundación Le Cadó contra el Cáncer de Mama.