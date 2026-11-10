Castelló acogerá un desfile de moda de personas mayores este sábado

La plaza de la Pescadería de Castelló se convertirá el próximo sábado en una pasarela de moda para la gente mayor de la capital, gracias al desfile 'Desfilando vida, luciendo experiencia', según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El desfile, que tendrá lugar a las 12.00 horas, está organizado por la Concejalía de Gente Mayor del Ayuntamiento de Castellón y participarán cerca de 40 personas mayores que actuarán como modelos provenientes de asociaciones de Gente Mayor como la de San Juan Bautista, La Panderola o usuarias del Centro Senior de Vida Activa y Saludable de la calle Enmedio.

Además, destaca la colaboración de hasta ocho boutiques y tiendas de ropa que mostrarán sus diseños gracias a las mujeres y hombres modelos. Estos establecimientos son Dolores, Novo, Charo's, Pepe Renau, Enclave, Rosa Alegre, Bonita y Javier Gimeno.