MUNICIPAL

Carrasco garantiza que no habrá planta de residuos en la carretera de Alcora tras las quejas vecinales

La alcaldesa de Castellón, asegura que el proyecto será modificado para eliminar cualquier actividad de tratamiento de residuos de construcción en la zona residencial de la carretera de Alcora.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Carrasco garantiza que no habrá planta de residuos en la carretera de Alcora tras las quejas vecinales
Carrasco garantiza que no habrá planta de residuos en la carretera de Alcora tras las quejas vecinales | ondacero.es

La alcaldesa de Begoña Carrasco ha asegurado que “no habrá planta de valorización de residuos de la construcción en la carretera de Alcora”, tras reunirse este miércoles con vecinos del Distrito Oeste para abordar la polémica generada por la solicitud de licencia presentada por una empresa. Carrasco trasladó un mensaje de tranquilidad a las familias y garantizó que el equipo de gobierno actuará para proteger los derechos de los residentes de la zona afectada.

Durante el encuentro, en el que también participaron varios concejales del gobierno municipal, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento ha escuchado las alegaciones vecinales y ha mediado con la empresa promotora para modificar el proyecto inicial. Según señaló, el objetivo es eliminar cualquier actividad relacionada con el tratamiento de residuos de construcción y demolición en el entorno residencial de la carretera de Alcora, principal preocupación expresada por los vecinos.

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Carrasco atribuyó el origen del conflicto a la modificación del Plan General aprobada en 2021 por el anterior gobierno socialista, que permitió compatibilizar suelo industrial y residencial en esta área. La alcaldesa criticó la gestión del PSOE y acusó a la oposición de generar “alarmismo social” sobre una situación que, según afirmó, fue consecuencia de sus propias decisiones urbanísticas. Frente a ello, defendió que el actual ejecutivo municipal está actuando “con transparencia, responsabilidad y soluciones reales” para garantizar la calidad de vida de los vecinos.

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