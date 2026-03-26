La cárcel de Albocàsser recupera su cafetería tras años de reivindicaciones sindicales

El sindicato CSIF ha celebrado la recuperación del servicio de cafetería en el Centro Penitenciario Castellón II de Albocàsser, cuya reapertura está prevista para el lunes 30 de marzo, tras más de tres años suspendido. La organización considera que se trata de una mejora importante para la plantilla, que llevaba desde enero de 2023 sin este servicio básico.

Según ha recordado el sindicato, el cierre de la cafetería se debió a las condiciones poco atractivas de la concesión, lo que obligó a los más de 400 trabajadores del centro —muchos con turnos de hasta 24 horas— a llevar comida desde sus casas o depender exclusivamente de máquinas expendedoras, en un recinto además aislado y sin alternativas cercanas. Esta situación, denuncian, ha supuesto una merma significativa en las condiciones laborales y un agravio respecto a otros centros penitenciarios.

CSIF ha valorado positivamente la reapertura, aunque advierte de que llega tras años de reivindicaciones, y ha reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias garantías para mantener la continuidad y calidad del servicio. Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales del centro para evitar nuevos episodios de deterioro en las condiciones de trabajo.