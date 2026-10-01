La Cámara de Castellón reúne a empresas de siete países en cerca de un centenar de encuentros de negocio

La Cámara de Comercio de Castellón ha organizado cerca de un centenar de reuniones empresariales entre compañías de la Comunitat Valenciana y diez empresas internacionales procedentes de siete países, dentro de una misión comercial inversa centrada en los sectores de la industria cerámica y la construcción.

La iniciativa se ha desarrollado entre el 28 y el 30 de septiembre y ha contado con la participación de empresas de Alemania, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Suecia, Vietnam y Malasia. El objetivo ha sido facilitar nuevos contactos comerciales y explorar oportunidades de colaboración entre las compañías participantes.

Los encuentros B2B se celebraron durante los días 28 y 29 de septiembre y reunieron a empresas vinculadas principalmente a la industria cerámica, sus sectores auxiliares y la construcción. Las reuniones permitieron a los participantes presentar sus productos y tecnologías, conocer posibles intereses comunes y analizar vías de cooperación.

La misión ha incluido perfiles empresariales relacionados con ámbitos como los materiales, el equipamiento, la tecnología, la construcción industrializada y los nuevos sistemas constructivos.

Visitas a empresas valencianas

La última jornada, celebrada el 30 de septiembre, estuvo dedicada a visitar distintas empresas de la Comunitat Valenciana. Los representantes internacionales pudieron conocer sus instalaciones, procesos productivos y soluciones tecnológicas, además de profundizar en los contactos iniciados durante las reuniones empresariales.

La Cámara de Comercio señala que estas visitas han permitido mostrar las capacidades productivas y de innovación del tejido empresarial valenciano y favorecer nuevos contactos comerciales.

La misión se ha desarrollado coincidiendo con IGNITE 2026, Congreso Internacional de Innovación Cerámica, y se enmarca en el Programa Pyme Global de las Cámaras de Comercio de España, con el apoyo y la cofinanciación de los fondos FEDER e IVACE+i Internacional.

La celebración paralela de ambas iniciativas ha permitido combinar la programación del congreso, centrada en la innovación y los retos del sector cerámico, con una agenda específica de reuniones empresariales y cooperación internacional.