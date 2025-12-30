La Biblioteca de la UJI abre las 24 horas durante el periodo de exámenes de enero

La Biblioteca de la Universitat Jaume I de Castelló inicia el 2 de enero el horario especial de 24 horas para facilitar el estudio, el acceso a las salas y la consulta de material bibliográfico al estudiantado durante el periodo de exámenes del primer semestre. Este horario especial se mantendrá hasta el 21 de enero de 2025.

Este servicio ininterrumpido de 24 horas tiene excepciones los fines de semana, en los que la Biblioteca cierra desde las 22 horas del sábado hasta las 8 horas del domingo. Además, el lunes 5 de enero la Biblioteca cerrará a las 22 horas hasta las 8 de la mañana del miércoles 7, puesto que el martes 6 de enero estará cerrada.

Hay que señalar que durante el periodo de apertura 24 horas se activan los turnos de entrada en la Biblioteca y los usuarios tienen que llevar el carné UJI, AlumniSAUJI Premium o el carné de otra universidad pública para acceder.

La Biblioteca volverá a su horario habitual el jueves 22 de enero.

Así mismo, las salas de estudio de los centros permanecerán abiertas, en horario de 8 a 14 horas, el 2 y 5 de enero. A partir del 7 de enero, estarán abiertas en el horario habitual del centro.