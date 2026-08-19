Bejís y Torás pierden un total de 1,45 millones de euros tras las tormentas torrenciales

Las tormentas registradas el pasado sábado 15 de agosto causaron 1,45 millones de euros en pérdidas directas en la agricultura de Bejís y Torás, según la primera valoración de LA UNIÓ. Los daños afectan a unas 493 hectáreas de cultivos de almendro y olivar en ambos municipios del Alto Palancia.

El olivar concentra la mayor parte de las pérdidas económicas, con 237 hectáreas afectadas y cerca de 990.000 euros en daños. En el caso del almendro, la superficie afectada alcanza las 256 hectáreas, con unas pérdidas estimadas de 460.800 euros.

LA UNIÓ advierte de que estas cifras son provisionales y corresponden únicamente a las pérdidas directas sobre la producción agrícola. La organización señala que todavía deben valorarse otros posibles daños en los árboles, las plantaciones, las infraestructuras de las explotaciones y la capacidad productiva de las próximas campañas.

Ante esta situación, la organización agraria reclama a la Conselleria de Agricultura una valoración urgente y detallada de los daños y la puesta en marcha de medidas de apoyo para los agricultores afectados. También pide agilizar las peritaciones de Agroseguro para que los productores puedan conocer cuanto antes las indemnizaciones que les corresponden.