Barrachina (PP) destaca el acuerdo presupuestario de la Generalitat y reclama al Gobierno el abono de las entregas a cuenta

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha valorado el acuerdo alcanzado en Les Corts para aprobar los presupuestos de la Comunitat Valenciana de 2026. Según ha afirmado, se trata de "una excelente noticia para la provincia de Castellón" y de unas cuentas que, en su opinión, inician "una nueva etapa" para la provincia.

Barrachina ha asegurado que los presupuestos sitúan a los castellonenses "en el centro de las políticas" y ha destacado la inversión prevista para el Hospital General de Castellón. Según ha explicado, el centro contará con 142 millones de euros entre 2026 y 2029, dentro de una inversión global superior a los 500 millones de euros.

La dirigente popular ha señalado que estas cuentas apuestan por "invertir con hechos" y ha criticado la gestión del anterior Gobierno autonómico, al que ha acusado de presentar "maquetas" en lugar de ejecutar actuaciones. También ha afirmado que ya pueden verse actuaciones en el área de Urgencias del Hospital General.

Educación y servicios sociales

En materia educativa, Barrachina ha destacado los 118 millones de euros destinados a la Universitat Jaume I, así como las inversiones previstas para el plan de confort climático, que, según ha indicado, comienza con una dotación de 16 millones de euros y se ampliará hasta los 140 millones a través de los programas Educlima y Recole. Asimismo, ha asegurado que actualmente se ejecutan 18 nuevos colegios e institutos y que algunos de ellos se inaugurarán durante el próximo curso.

En el ámbito social, la presidenta provincial del PPCS ha señalado que los presupuestos contemplan una inversión superior a los 200 millones de euros para la atención a las más de 20.700 personas dependientes y la creación de más de 400 plazas en centros de día y residencias.

Por otro lado, Barrachina ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pago de las entregas a cuenta pendientes para la provincia de Castellón. Según ha afirmado, la cantidad supera los 250 millones de euros y ha instado al PSOE y a Compromís a reclamar esos fondos al Ejecutivo central.

Además, ha criticado el voto en contra de ambos partidos a los presupuestos autonómicos y ha considerado que esa decisión refleja, en su opinión, "su deseo de bloquear el progreso y avance de nuestra tierra". También ha afirmado que ambos partidos mantienen una posición de "connivencia" con el presidente del Gobierno, al que ha calificado como "agotado y asediado por la Justicia".