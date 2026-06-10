El Ayuntamiento mantendrá los controles preventivos para reforzar la seguridad en Castellón

El Ayuntamiento de Castellón continuará desarrollando controles preventivos de seguridad en los distintos barrios de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención de la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Así lo ha anunciado el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, tras hacer balance de la campaña realizada durante el mes de mayo en el barrio de San Agustín y San Marcos.

Durante el dispositivo, la Policía Local inspeccionó cerca de 200 vehículos y confeccionó un total de 31 boletines de denuncia. Entre las infracciones detectadas destacan dos casos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, dos por tenencia de sustancias estupefacientes, una denuncia por conducir bajo los efectos de las drogas y otra por portar un arma blanca.

Ortolá ha subrayado que el consistorio seguirá impulsando este tipo de actuaciones en diferentes zonas de la ciudad. “No vamos a parar”, ha asegurado el edil, quien ha defendido que la prevención constituye la herramienta más eficaz para combatir la delincuencia y mejorar la convivencia.

El responsable municipal ha reiterado que estos controles forman parte de la estrategia del Área de Seguridad para incrementar la presencia policial en los barrios y actuar de forma preventiva ante posibles conductas delictivas, con el objetivo de consolidar Castellón como una ciudad segura.