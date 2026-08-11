Ayuntamiento y Generalitat intensifican el control del jabalí en Castellón con 11 cajas trampa

El Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat han reforzado las actuaciones para controlar la población de jabalíes en el término municipal, especialmente en las zonas donde se ha detectado una mayor presencia de ejemplares. El concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero, ha acompañado al director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, durante la visita a uno de los dispositivos instalados en la Marjalería, donde actualmente funcionan 11 cajas trampa que han permitido capturar 76 jabalíes desde el inicio de los trabajos en 2026.

Romero ha destacado que la instalación de estos nuevos dispositivos responde a una de las principales preocupaciones trasladadas por los vecinos de la Marjalería, especialmente durante el verano, cuando aumenta la presencia de residentes en esta zona. El edil ha señalado que la superpoblación de jabalíes supone un problema tanto por el riesgo de accidentes en carreteras y caminos rurales como por los daños que estos animales pueden ocasionar en propiedades agrícolas. Por su parte, Gomis ha explicado que la Generalitat está concentrando los esfuerzos en áreas agrícolas y periurbanas con mayor densidad de ejemplares para prevenir problemas relacionados con los cultivos, la seguridad vial, la convivencia ciudadana y la sanidad animal.

La ubicación de las cajas trampa se determina mediante un seguimiento previo con técnicas de fototrampeo, que permite conocer la abundancia y los movimientos de los animales y localizar los puntos donde las capturas pueden ser más eficaces. El dispositivo desplegado en la comarca de la Plana cuenta actualmente con 31 cajas trampa y acumula 228 capturas en 2026. Además de Castellón, las actuaciones se extienden a Burriana, Vila-real, Alquerías del Niño Perdido, Almassora y Benicàssim, así como a parte de los términos de Onda, Cabanes y Borriol. La estrategia de la Generalitat pretende reducir la densidad de jabalíes y minimizar también el riesgo de transmisión y dispersión de enfermedades que pueden afectar a la cabaña ganadera, entre ellas la peste porcina africana.