AVA-ASAJA reclama ayudas ante el impacto de la sequía en agricultores y ganaderos del interior de Castellón y Valencia

La falta de lluvias durante los últimos cuatro meses, agravada por las altas temperaturas y las sucesivas olas de calor, está provocando efectos negativos en el sector agrícola y ganadero de algunas zonas del interior de Castellón y Valencia, según advierte la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

La organización agraria reclama a las administraciones la puesta en marcha de medidas tanto coyunturales como estructurales para paliar las pérdidas y sobrecostes que están afrontando los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.

En comarcas castellonenses como el Alt Maestrat, algunos ganaderos están contratando el transporte de cubas de agua para rellenar las balsas destinadas al suministro de los animales. La reducción de los cereales sembrados y la falta de pastos les obliga además a comprar cantidades adicionales de pienso para alimentar al ganado, en un contexto marcado también por el aumento del precio de los carburantes y otros insumos.

La delegada de Albocàsser de AVA-ASAJA, Anna Traver, explica que “la situación no es tan crítica como la sequía de hace dos años, pero ya estamos soportando unos sobrecostes inasumibles con los precios que hay en el mercado”.

“Cada dos o tres semanas tenemos que pagar para que nos suban una cuba de agua. El terreno está muy seco y los cereales que sembramos apenas han dado producción, así que recurrimos a más piensos, cuyos precios se están encareciendo por el contexto geopolítico. Aunque llueva mucho en octubre o noviembre, el invierno se nos hará muy largo”, añade.

Menos cosecha en los cultivos de secano

Los agricultores del interior de Castellón y Valencia también alertan de posibles mermas en las cosechas por la falta de precipitaciones. Entre los cultivos afectados se encuentran las uvas, las almendras, las algarrobas, las avellanas y las aceitunas.

En Castellón, Traver señala que “el rendimiento de las almendras en algunas zonas se prevé bajo, ya que muchas ni siquiera se acaban de abrir y apenas ganan peso”.

También apunta que “se espera una merma en las avellanas de la zona” y que “las aceitunas también están visiblemente arrugadas debido al estrés hídrico y ya veremos si las recolectamos o no”.

La situación se repite en áreas del interior de Valencia. El responsable de Utiel-Requena de AVA-ASAJA, Luis Julián Pérez, afirma que “prácticamente llevamos cuatro meses sin llover”.

“Conforme avanza la vendimia, sabemos que habrá menos cosecha de uvas. Las aceitunas lo están pasando muy mal. Las almendras no son capaces de soltar la piel. En el interior también necesitamos vivir. Si nos quitan la agricultura y la ganadería, a ver qué va a quedar en estos pueblos”, señala Pérez.

Ayudas económicas y mejoras en las infraestructuras hidráulicas

Ante esta situación, AVA-ASAJA reclama medidas de apoyo a corto y largo plazo a las administraciones con competencias en materia de agua y agricultura.

Entre sus propuestas figura el establecimiento de ayudas económicas y ventajas fiscales para los agricultores y ganaderos que sufran graves pérdidas de producción y sobrecostes como consecuencia de la sequía.

La organización también pide ampliar los riegos de apoyo para estabilizar la producción en explotaciones actualmente de secano y reclama una mayor apuesta por la construcción y modernización de infraestructuras hidráulicas que permitan mejorar el almacenamiento y la distribución del agua.

AVA-ASAJA considera, en este sentido, que las balsas que la Generalitat Valenciana está habilitando en Castellfort y Cinctorres, con una reserva de 20 millones de litros de agua para garantizar el abastecimiento ganadero en Els Ports, son una iniciativa que debería extenderse a otras comarcas.