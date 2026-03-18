daño cerebral adquirido

Ateneu Castelló se incorpora a adComunica para impulsar la comunicación sobre salud cerebral

La entidad refuerza la sensibilización y visibilidad del daño cerebral adquirido en colaboración con adComunica

Onda Cero Castellón

Castellón |

Ateneu Castelló se incorpora a adComunica para impulsar la comunicación sobre salud cerebral
Ateneu Castelló se incorpora a adComunica para impulsar la comunicación sobre salud cerebral | adComunica

La Ateneu Castelló se ha incorporado a adComunica como entidad social con el objetivo de poner el foco en la importancia de la comunicación en el ámbito de la salud cerebral y su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

La adhesión ha sido formalizada por la directora de la entidad, Verónica Lara, en un encuentro con el presidente de adComunica, Adrián Beltrán.

Beltrán ha destacado que este acuerdo se enmarca en el objetivo de la asociación de ser útil a la sociedad castellonense y mejorar la comunicación de sus principales entidades. “Sumamos un nuevo acuerdo que permitirá ayudar a concienciar sobre la prevención del daño cerebral adquirido”, ha señalado.

Por su parte, Lara ha valorado positivamente la incorporación, subrayando que supone “un paso importante para dar visibilidad al trabajo que realizamos desde Fundación Ateneu Castelló”. Además, ha explicado que este convenio permitirá “compartir, sensibilizar y acercar a la sociedad la realidad del daño cerebral, reforzando nuestro compromiso con la divulgación, la inclusión y el bienestar de las personas”.

Ateneu Castelló actúa como un espacio de apoyo y acompañamiento para personas afectadas por daño cerebral adquirido (DCA) y sus familias en la provincia de Castellón. Su labor se centra en ofrecer orientación, recursos y asistencia para afrontar las consecuencias de esta condición, favoreciendo la recuperación de la autonomía y la mejora de la calidad de vida.

Asimismo, la entidad trabaja en la defensa de los derechos de las personas afectadas, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión social y una mayor sensibilización de la sociedad.

Por su parte, adComunica es una organización sin ánimo de lucro impulsada por profesionales del ámbito universitario, empresarial y mediático de Castellón, dedicada al fomento y desarrollo de la comunicación en todas sus vertientes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer