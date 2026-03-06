Ateneu Castelló impulsa su programa de prevención vial para concienciar sobre los riesgos de los accidentes

La Asociación Ateneu Castelló ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de Prevención Vial, una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos en la carretera y las graves consecuencias que pueden derivarse de los accidentes de tráfico, entre ellas el daño cerebral adquirido.

El programa se desarrolla mediante sesiones informativas y educativas dirigidas a diferentes colectivos, como alumnado de centros educativos e institutos, jóvenes en centros de menores de reinserción, personas adultas en centros penitenciarios y trabajadores de empresas de la provincia.

Esta iniciativa, que cuenta con más de 15 años de trayectoria, incluye más de 80 charlas y alcanza aproximadamente a 2.500 personas. El monitor responsable de la actividad, Carlos Egüen, explica que “en estas charlas nuestra labor se centra en la sensibilización y la educación vial desde la cultura de la prevención”.

Durante las sesiones se abordan aspectos clave de la seguridad vial, los principales factores de riesgo en la conducción y las consecuencias reales que pueden provocar los siniestros de tráfico, poniendo el foco en el impacto personal, familiar y social que supone sufrir un daño cerebral adquirido.

Desde la asociación subrayan que la educación y la prevención son herramientas esenciales para reducir la siniestralidad, recordando que muchos accidentes pueden evitarse con una mayor responsabilidad y concienciación en la carretera.

En este sentido, Egüen destaca también el valor del testimonio directo de personas que han sido víctimas de accidentes de tráfico, quienes comparten su experiencia para ayudar a concienciar sobre las consecuencias reales de estos siniestros.

La acción forma parte del compromiso de Ateneu Castelló con la promoción y prevención en salud cerebral, así como con la sensibilización social y el apoyo a las personas afectadas por daño cerebral adquirido.