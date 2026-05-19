ATC y la Generalitat refuerzan su alianza para defender la industria cerámica de Castellón

La asociación ATC y la Generalitat Valenciana han reforzado su alianza estratégica en defensa de la industria cerámica española, cuyo principal clúster productivo se concentra en la provincia de Castellón.

El presidente de ATC, Juan José Montoro, se ha reunido con la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, en la Casa dels Caragols para analizar la situación actual del sector y estrechar la colaboración institucional.

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de reuniones que ATC mantiene con instituciones y entidades de la provincia con motivo de la celebración de su 50 aniversario.

Durante la reunión, Montoro agradeció el apoyo de la Generalitat al sector cerámico y subrayó la importancia de la colaboración público-privada en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas.

“En tiempos de incertidumbre como el actual, es más necesario que nunca que administraciones, asociaciones y empresas estén unidos a la hora de defender sectores estratégicos como la cerámica”, señaló el presidente de ATC, quien calificó a la Generalitat como “una aliada indiscutible del desarrollo cerámico”.

Desde el Consell recuerdan que actualmente mantienen activas diversas líneas de apoyo al sector a través de distintas consellerias, incluyendo ayudas directas, programas de empleo, estudios de mercado, convenios de colaboración, proyectos estratégicos y medidas vinculadas a la descarbonización energética.

Por su parte, Fabregat trasladó a la patronal la voluntad de la Generalitat de seguir impulsando iniciativas que favorezcan el crecimiento y la competitividad de la industria cerámica, considerada un sector prioritario para la economía valenciana.

Montoro también destacó el papel que la administración autonómica ha desempeñado durante las cinco décadas de trayectoria de ATC y trasladó formalmente a la delegada del Consell la invitación para asistir a la gala del 50 aniversario de la entidad, prevista para el próximo 20 de noviembre.