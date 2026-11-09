Ascer: El precio del gas puede provocar paros de producción y pérdida de empleo

El secretario general de la patronal cerámica Ascer, Alberto Echevarria, ha advertido de que el elevado precio del gas y su volatilidad están teniendo un impacto “total y capital” en el sector y ha alertado de que esta situación puede provocar paros en la producción durante los próximos meses y, en consecuencia, pérdidas de empleo.

Echevarria ha explicado que el impacto del gas en la industria es doble, tanto por el encarecimiento de esta materia prima como por la inestabilidad de sus precios. Según ha señalado, la semana pasada se superaron los 100 euros por megavatio hora, una cifra que quintuplica los precios anteriores a la invasión rusa de Ucrania.

“Estamos completamente fuera del contexto”, ha afirmado el representante empresarial, quien ha destacado las fuertes oscilaciones del mercado, con precios que pueden pasar de los 100 euros a los 85 en una semana y volver a situarse en torno a los 100 en la siguiente.

Esta volatilidad hace “virtualmente imposible” que las empresas puedan programar su actividad y trabajar con certezas, ha indicado Echevarria, quien ha advertido de que la situación puede derivar en “paros en la producción actualmente y en los próximos meses”. Esto, ha añadido, “indudablemente conducirá a destrucción o pérdida de empleo”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de UGT en Castellón, Javier Ferreres, ha expresado también su preocupación por la evolución de los precios energéticos, aunque ha precisado que, por el momento, no están teniendo una repercusión generalizada en el empleo.

El responsable sindical ha considerado que los precios siguen siendo elevados y que el conjunto del clúster cerámico, incluidas las empresas de fritas y esmaltes, tiene “un problema para poder mantener los márgenes y la productividad”.

Ante esta situación, UGT se mantiene “expectante por cualquier tipo de movimiento”, aunque Ferreres ha insistido en que, “de momento, no está afectando al empleo”. No obstante, ha reconocido que numerosas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, atraviesan dificultades y están recurriendo a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que ya habían sido acordados con anterioridad.

En cuanto a las medidas para paliar el impacto de los costes energéticos, Ferreres ha reclamado un mayor respaldo de las administraciones. “Las empresas necesitan más ayuda”, ha afirmado, y ha defendido que las ayudas estatales destinadas a las industrias gasintensivas “deberían estar ya aplicadas”.

El representante sindical ha valorado las medidas relacionadas con el CO2 aprobadas recientemente por la Unión Europea, pero ha reclamado que cualquier apoyo público esté condicionado al mantenimiento de los puestos de trabajo. “Tiene que ser siempre ligado al mantenimiento del empleo”, ha subrayado.

También ha recordado que en anteriores ocasiones se han concedido ayudas que han llegado “incluso a empresas que ya habían cerrado”.

Respecto a la evolución de los mercados, Ferreres ha expresado su esperanza de que una mayor estabilidad en el contexto internacional permita mejorar los precios a futuro y aliviar la situación de las empresas.