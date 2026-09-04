ARC Clàssica celebra el 150 aniversario de Falla con música, pintura y tecnología audiovisual

El Festival ARC Clàssica celebrará los días 26 y 27 de septiembre el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla con dos conciertos en el Edifici Polifuncional de Sant Joan de Moró, ambos a las 20:30 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo.

La primera jornada, el sábado 26, estará dedicada a Falla y tendrá como protagonista El amor brujo, interpretado por Moonwinds Simfònic. La música estará acompañada por una pintura en directo de la artista Ana Beltrán Porcar, cuyas imágenes serán captadas y transformadas mediante videomapping, creando un diálogo entre música, artes plásticas y tecnología audiovisual.

El programa incluirá además el estreno de Aliquotes, una nueva obra para noneto del compositor Antoni Besses, y un preludio protagonizado por jóvenes intérpretes.

El domingo 27, el festival pondrá en diálogo a Falla e Igor Stravinsky con la participación de Pascal Rogé, Joan Enric Lluna, Anna Nilsen y Elena Font. El programa incluirá La historia de un soldado y Petrushka, de Stravinsky, junto a las Siete canciones populares españolas de Falla. La jornada también comenzará con la actuación de jóvenes artistas.

Con esta propuesta, ARC Clàssica conmemora el legado de Falla desde una perspectiva contemporánea y reivindica la música clásica como una experiencia abierta a la creación visual, las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones de intérpretes.