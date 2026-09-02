Castellón celebra este sábado y domingo su 775 aniversario con un videomapping sobre el Ayuntamiento

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), y en colaboración con el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, inicia los actos conmemorativos del 775 aniversario de la fundación de la ciudad con un espectáculo nocturno de videomapping sobre la fachada del consistorio.

La propuesta, creada por el artista valenciano Chema Siscar, se proyectará los días 5 y 6 de septiembre en la Plaza Mayor, a partir de las 21.30 horas el sábado y de las 21.00 horas el domingo. El espectáculo combinará imágenes, animación y sonido para recorrer algunos de los momentos más representativos del Privilegi de Trasllat, firmado por el rey Jaume I el 8 de septiembre de 1251.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha destacado que el espectáculo se desarrollará “en el mismo corazón de la ciudad” y estará abierto a toda la ciudadanía. También ha señalado que la intervención pretende trasladar a la fachada del Ayuntamiento “la magia, el simbolismo y la plasticidad” de este hecho histórico.

Un recorrido visual por la historia de Castellón

El espectáculo, de unos nueve minutos de duración, recreará diferentes momentos vinculados a los orígenes de Castellón: la vida en el Castell Vell y la montaña, la firma del Privilegi de Trasllat, el descenso de los primeros pobladores al llano, la construcción de la ciudad y los fueros y la memoria colectiva.

La pieza incorpora también un homenaje al ceramista y pintor castellonense Rafael Guallart a través de un mosaico cerámico tridimensional que se transformará en 775 puntos de luz, fusionándose con el emblema del aniversario.

La fachada neoclásica del Ayuntamiento se convertirá así en el escenario de una propuesta visual en la que el edificio se transforma en pergamino, agua, luz cibernética y cerámica tradicional.

El sábado 5 de septiembre habrá pases cada 15 minutos entre las 21.30 y las 22.00 horas y entre las 23.30 y las 00.00 horas, con un receso durante la celebración de un concierto organizado por el Ayuntamiento.

El domingo 6 de septiembre los pases serán cada 15 minutos entre las 21.00 y las 22.10 horas, con proyecciones a las 21.00, 21.15, 21.30, 21.45 y 22.00 horas.

La programación continuará el 8 de septiembre con la inauguración de la exposición ‘775. El Privilegi d’Existir’, organizada por el Consorci de Museus y comisariada por el historiador Carles Senso, coincidiendo con el día de la efeméride.