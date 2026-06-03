Aquarama celebra su 40 aniversario con nuevas atracciones, servicios y una renovada imagen.

Aquarama abrirá sus puertas el próximo 10 de junio dando inicio a una temporada muy especial marcada por la celebración de su 40 aniversario y la renovación de su imagen corporativa. El parque acuático de Benicàssim afronta esta nueva etapa con importantes novedades destinadas a mejorar la experiencia de sus visitantes.

Entre los principales estrenos destaca Chiquilandia, una nueva zona infantil diseñada para los más pequeños, con juegos acuáticos y espacios adaptados para el disfrute en familia. Además, el parque ha renovado su imagen con un nuevo logotipo y una actualización integral de la señalética del recinto.

La oferta gastronómica también crece con la incorporación de La Burguesa, una hamburguesería con propuestas innovadoras como la gofreburguer, y La Tasqueta, un espacio inspirado en la tradición mediterránea. Como novedad, los populares gofres de Aquarama podrán adquirirse también desde el exterior del parque a través de una nueva ventana de venta.

Coincidiendo con este aniversario, Aquarama ha lanzado una nueva campaña bajo el lema '¡Bienvenidos al mejor día del verano!' y ha estrenado una web más moderna e intuitiva que permite comprar entradas online con descuentos especiales.

Además, las personas que cumplan 40 años entre el 10 de junio y el 6 de septiembre podrán recibir un gofre gratuito presentando su DNI en el parque, una iniciativa con la que Aquarama quiere compartir la celebración de sus cuatro décadas de historia junto a sus visitantes.