Ana Covadonga, Sònia Valiente y Alfonso Mateo-Sagasta reciben los premios Letras del Mediterráneo 2026

El talento literario ha sido protagonista este miércoles en el Moll de Costa del Grao de Castellón con la entrega de los premios Letras del Mediterráneo 2026. La octava edición de estos galardones ha reconocido el trabajo de Ana Covadonga, Sònia Valiente y Alfonso Mateo-Sagasta en las categorías de novela policíaca, narrativa y novela histórica, respectivamente.

La ceremonia ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Alejandro Clausell, y la vicepresidenta de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallarés. Estos premios buscan acercar la provincia de Castellón al público a través de la literatura y convertirla en escenario de inspiración para escritores y lectores, contribuyendo así a su promoción cultural y turística.

Tres escritores y tres obras premiadas

En la categoría de Novela Policíaca, el reconocimiento ha recaído en Ana Covadonga por su obra El último tormento, publicada por la editorial Espasa. La escritora, formada en Psicología, centra buena parte de su trabajo en explorar la mente humana, los aspectos más oscuros del comportamiento y los límites entre el bien y el mal. Sus novelas destacan por el rigor y el realismo con el que describe los procedimientos policiales y las investigaciones criminales.

Por su parte, Sònia Valiente ha recibido el premio en la categoría de Narrativa por El vuelo de la Fortuna, publicada por Plaza & Janés. Nacida en Valencia en 1975, es periodista, escritora y doctora cum laude en Estrategia Publicitaria. Ha desarrollado su carrera en medios de comunicación y agencias nacionales, fue columnista del diario Las Provincias durante más de una década y también ejerce como docente. Además, su blog Animal social fue reconocido como mejor blog periodístico por el Observatorio de Investigación de Medios Digitales.

El tercer galardón, correspondiente a Novela Histórica, ha sido para Alfonso Mateo-Sagasta por Circo de Gallos, publicada por Reino de Cordelia. El escritor está especializado en novela histórica y policíaca y cuenta con una trayectoria reconocida por premios como el Ciudad de Zaragoza, el Espartaco y el Caja Granada de Novela Histórica. Su primera novela, El olor de las especias, llegó en 2002 y, desde entonces, ha publicado numerosas obras de narrativa y ensayo.

La literatura como escaparate de Castellón

Con esta octava edición, los premios Letras del Mediterráneo consolidan su apuesta por unir literatura y territorio. Una iniciativa de la Diputación de Castellón que busca proyectar la imagen de la provincia dentro y fuera de España, utilizando las historias y la creatividad de los escritores como herramientas para dar a conocer su patrimonio, sus paisajes y su identidad.