Almassora y Vila-real refuerzan la seguridad en el puente de Santa Quitèria con nuevas medidas de movilidad

El Ayuntamiento de Almassora y el Ayuntamiento de Vila-real han acordado reforzar la colaboración para mejorar la seguridad y la movilidad en el entorno del puente de Santa Quitèria, un punto de conexión entre ambos municipios que requiere medidas preventivas para garantizar una circulación más segura.

La concejala de Seguridad Ciudadana de Almassora, Silvana Rovira, ha mantenido una reunión de trabajo con el concejal de Seguridad Pública de Vila-real, Toni Marín, junto a responsables de las policías locales de ambas localidades, para analizar la situación actual del puente y definir nuevas actuaciones conjuntas.

Durante el encuentro se ha acordado continuar trabajando en una estrategia común para mejorar la seguridad vial, ordenar el tráfico y garantizar el cumplimiento de las restricciones de circulación en esta zona.

Rovira ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones para actuar sobre un enclave "sensible" y ha señalado que el objetivo es ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de los vecinos, al mismo tiempo que se protege el valor histórico del puente de Santa Quitèria.

El Ayuntamiento de Almassora recuerda que durante los últimos meses ha realizado diferentes actuaciones para mejorar la seguridad del acceso, como la reparación de la portería del puente, que había sufrido daños por el paso de vehículos no autorizados, y el mantenimiento de la señalización que informa sobre las limitaciones de circulación.

Además, recientemente se ha reforzado la señalización vertical y se ha pintado un cebreadado en el acceso al puente para aumentar la visibilidad de las restricciones y favorecer una circulación más ordenada.

Desde Almassora defienden que la portería continúa siendo una medida eficaz para impedir el acceso de vehículos no autorizados y anuncian que seguirán trabajando junto a Vila-real para aplicar nuevas medidas, reforzar la vigilancia policial y evaluar el resultado de las actuaciones.

El objetivo final es mejorar la seguridad y la movilidad en el puente de Santa Quitèria, garantizando su uso adecuado y preservando este espacio compartido por ambos municipios.