El aeropuerto de Castellón registra en julio su mejor dato mensual con 49.250 pasajeros

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que estos datos confirman la evolución positiva del aeropuerto y la buena marcha de la campaña estival. La cifra acumulada hasta julio supone además el mejor registro histórico para este periodo, con más de 20.000 pasajeros adicionales respecto al año pasado.

Durante este verano, el aeropuerto opera 16 rutas regulares con destinos nacionales e internacionales como Londres, Berlín, Bruselas, Milán, Bucarest, Budapest, Cracovia, Manchester, Oporto o Madrid. En conjunto, estas conexiones ofrecen 36 frecuencias semanales, equivalentes a 72 vuelos con origen o destino Castellón.

La infraestructura mantiene su previsión de cerrar 2026 con un nuevo récord anual de pasajeros, superando los 318.309 viajeros registrados en 2025. Para este año están programados 2.400 vuelos regulares con una oferta cercana a las 400.000 plazas, a las que se suman operaciones chárter como la conexión con Eslovaquia durante los meses de verano.