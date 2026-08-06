TRANSPORTE

El aeropuerto de Castellón registra en julio su mejor dato mensual con 49.250 pasajeros

El aeropuerto de Castellón ha alcanzado en julio su mejor cifra mensual desde su puesta en funcionamiento, con un total de 49.250 pasajeros y un crecimiento del 19% respecto al mismo mes del año anterior. En los siete primeros meses de 2026, la infraestructura acumula 197.256 viajeros, un 11,6% más que en 2025.

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El aeropuerto de Castellón registra en julio su mejor dato mensual con 49.250 pasajeros
El aeropuerto de Castellón registra en julio su mejor dato mensual con 49.250 pasajeros | onda cero

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que estos datos confirman la evolución positiva del aeropuerto y la buena marcha de la campaña estival. La cifra acumulada hasta julio supone además el mejor registro histórico para este periodo, con más de 20.000 pasajeros adicionales respecto al año pasado.

Durante este verano, el aeropuerto opera 16 rutas regulares con destinos nacionales e internacionales como Londres, Berlín, Bruselas, Milán, Bucarest, Budapest, Cracovia, Manchester, Oporto o Madrid. En conjunto, estas conexiones ofrecen 36 frecuencias semanales, equivalentes a 72 vuelos con origen o destino Castellón.

La infraestructura mantiene su previsión de cerrar 2026 con un nuevo récord anual de pasajeros, superando los 318.309 viajeros registrados en 2025. Para este año están programados 2.400 vuelos regulares con una oferta cercana a las 400.000 plazas, a las que se suman operaciones chárter como la conexión con Eslovaquia durante los meses de verano.

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